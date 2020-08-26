YÖK Başkanı Saraç: "Üniversitelerimizde doluluk oranları önemli kabul edilecek düzeyde arttı"
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YÖK Başkanı Saraç: "Üniversitelerimizde doluluk oranları önemli kabul edilecek düzeyde arttı"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, YKS sonuçlarına ilişkin, "Bu yıl da geçen yıl gibi devlet, vakıf, KKTC üniversitelerimizde, lisans, ön lisans, örgün, açıköğretim programlarımızda, bütün başlıklarda ve kategorilerde 'doluluk oranları' önemli kabul edilecek bir düzeyde artmıştır.

YÖK Başkanı Saraç:
26.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:38

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, YKS sonuçlarına ilişkin, "Bu yıl da geçen yıl gibi devlet, vakıf, KKTC üniversitelerimizde, lisans, ön lisans, örgün, açıköğretim programlarımızda, bütün başlıklarda ve kategorilerde 'doluluk oranları' önemli kabul edilecek bir düzeyde artmıştır." bilgisini paylaştı.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin YÖK'ün hazırladığı YKS Yerleştirme Raporu'nu kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Saraç, "yeni YÖK" olarak ilk kez 2018'de uygulanmaya başlanan, YKS'nin kurgusundaki sağlamlık ve popülizmden uzak rasyonel kontenjan planlamasının bu yılın yerleştirme sonuçlarında da olumlu sonuçlar ürettiğine işaret etti.

Saraç, "Bu yıl da geçen yıl gibi devlet, vakıf, KKTC üniversitelerimizde, lisans, ön lisans, örgün, açıköğretim programlarımızda, bütün başlıklarda ve kategorilerde 'doluluk oranları' önemli kabul edilecek bir düzeyde artmıştır." ifadesini kullandı.

"Kalite odaklı, cesaretli ve kararlı yeni adımlar atacağız"

2020 YKS yerleştirme sonuçlarının kamuoyu önünde daha önce beyan edilen hedeflere tam olarak uygunluk gösterdiğini belirten Saraç, şunları kaydetti:

"Bizleri gururlandıran bu başarının arkasında veriye dayalı bilimsel zeminde sürdürülen büyük bir gayret, tecrübe, liyakat ve ehliyet anlayışı vardır. 'Yeni YÖK' artık günlük rutin işlerden ziyade üst düzey planlama ve projelere, yükseköğretim politikalarına yönelmektedir. Bu olumlu tablodan da cesaret alarak inşallah önümüzdeki günlerde yine 'kalite' odaklı yine 'cesaretli' ve yine 'kararlı' yeni adımlar atacağız.

Sıra dışı ve zor şartlar altında bu sınavı gerçekleştiren ÖSYM'nin bütün yetkililerine teşekkür ederim. Öğrencilerimiz için sonuçların hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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