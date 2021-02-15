YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır."
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YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır."

15.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:32
YÖK Başkanı Saraç:

YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır.

YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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