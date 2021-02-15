YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır."
15.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:32
YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır.
YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe