YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde vizelerin online yapılması) Bu hususu üniversitelerin kendi...
YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde vizelerin online yapılması) Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz.
18.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:43
YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde vizelerin online yapılması) Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz."
Kaynak: AA