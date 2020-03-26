YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde uzaktan eğitim) Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için... YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde uzaktan eğitim) Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz.

YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde uzaktan eğitim) Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz." Kaynak: AA