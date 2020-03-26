YÖK Başkanı Saraç: "Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır" Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, basın toplantısı düzenledi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, basın toplantısı düzenledi. (1)

YÖK Başkanı Saraç: "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik."

YÖK Başkanı Saraç: "Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak."

YÖK Başkanı Saraç: "Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. "

Kaynak: AA