YÖK Başkanı Saraç: "Türkiye'de 182 ülkeden öğrenci üniversite eğitimi alıyor"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "182 ülkeden öğrencimiz bulunuyor. Bundan 4 yıl önce 40 binli rakamlarda olan ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı bugün 150 bine ulaştı." dedi.

YÖK'te, Türkiye'de lisans veya lisansüstü eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için iftar düzenlendi.

Saraç, buradaki konuşmasında, Ankara'da eğitim gören 49'u Afrika, 38'i Asya, 32'si Avrupa, 12'si Güney Amerika, 3'ü Amerika ve 1'i Avustralya'dan olmak üzere 6 kıtadan toplam 135 ülkeden uluslararası öğrencinin katıldığını aktardı.

Yekta Saraç, salonda bulunan öğrencilere, "Eğitim için Türkiye'yi seçmiş olmanızı akademik, sosyal ve kültürel boyutlar açısından fevkalade önemsiyoruz. Sizlerin entelektüel birikiminizi, geldiğiniz ülkelerin ve bölgelerin dinamiklerini, çok önemli ve kıymetli zenginlikler olarak değerlendiriyoruz." diye seslendi.

Dünya ülkelerinin, üniversitelerinin kapılarını uluslararası alana açtıklarını dile getiren Saraç, "Bilginin paylaşımı, toplumsal paylaşım, dijital dünyanın getirdiği kolaylıklar, yükseköğretime olan ilginin dünyanın her tarafında artması, yoksul, orta halli, zengin demeden toplumun her kesiminden öğrencinin yükseköğretim yapma isteği, uluslararası öğrenci değişimini 21. yüzyılda misli ile arttırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası alanda o¨gˆrenci hareketliligˆine ilişkin verileri paylaşan Saraç, 1970'li yıllarda kendi ülkeleri dışında eğitim gören yaklaşık 800 bin olan o¨gˆrenci sayısının 2012'de 4,5 milyona ulaştığını, bu rakamın 2022'de 8 milyon olmasının beklendiğini bildirdi.

Saraç, Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma stratejisine ilişkin şöyle konuştu:

"Türkiye olarak, uluslararasılaşmada hedeflediğimiz yükseköğretim stratejilerine ulaşmak için var olan ilişkilerimizi devam ettiriyoruz, yeni ortaklıklar inşa ediyoruz. Lisans ve lisansüstünde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik eğitim politikaları geliştirirken sadece ekonomik değil aynı zamanda insani boyutta da politikalar geliştiriyoruz. Bundan 4 yıl önce 40 binli rakamlarda olan ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı bugün 150 bine ulaştı. 182 ülkeden öğrencimiz bulunuyor. Burada Yeni YÖK'ün izlediği uluslararasılaşma politikasının başarısını açık bir şekilde görmekteyiz."

"Ülkemizin yükseköğretimini dış dünyaya en iyi şekilde yansıtacaksınız"

Saraç, bu yıl aldıkları yeni bir kararla hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde uluslararası öğrenci alımında kontenjan sınırlamasını kaldırdıklarını hatırlatarak, "Bu kararla eğitimde ana hedefimiz olan kalite kavramından vazgeçmeksizin daha da iyi sonuçlar bekliyoruz." dedi.

Yekta Saraç, öğrencilere yönelik, "Türk üniversitelerinin uluslararası çekim merkezi olmasında referans noktasının, sizler olduğunu biliyoruz. Sizler, ülkemizin yükseköğretimini dış dünyaya en iyi şekilde yansıtacaksınız. Hem kendi ülkenizin hem de Türkiye'nin kalkınmasına ve farklı kültürel kimliklerin bir arada ve barış içinde yaşamalarına katkıda bulunacaksınız." diye konuştu.

Türkiye hükümetinin sağladığı burslar dışında, yükseköğretim alanında ülkede ilk kez uygulanan yeni bir YÖK bursu projesi ihdas ettiklerini dile getiren Saraç, bu projelerindeki ilk hedef ülkelerin Pakistan, Kosova, Arnavutluk, Bangladeş, Makedonya, Ruanda, Uganda, Etiyopya, Gambiya, Filistin ve Sudan olduğunu aktardı.

Bu ülkelerin bakanlıkları ile koordineli bir şekilde ihtiyaç duyulan alanlarda, o ülkenin öğrencilerine eğitim verdiklerini anlatan Saraç, bu öğrencilerin, kendi ülkelerine döndükten sonra Türkiye'de aldıkları eğitim süresinin 2 katı kadar süre ile kendi ülkelerindeki devlet kurumlarında vazife göreceklerini vurguladı.

YÖK-Türkoloji burslarının da Sudan, Makedonya gibi ülkelerle devam etiğini aktaran Saraç, bu yıl programın daha da genişleyeceğini bildirdi.

Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeleri ve Türkiye arasında kalkınma odaklı işbirliklerinde, dayanışmada, iyi ve dostane ilişkiler kurulmasında en önemli rolleri üstleneceklerine işaret eden Saraç, şöyle konuştu:

"Sizlerin eliyle şekillenecek dünyanın, barış ve sevgi haleleriyle çevrilmesini umuyoruz ve hepinizi bu yolda gönülden destekleyeceğiz. Umarım, Türkiye'de üniversitelerinizde başarılı yıllar geçirirsiniz. Ülkenize döndüğünüzde, her sabah, ülkeniz için neleri daha iyi yapabileceğinizi hayal edersiniz. Bu hayaller doğrultusunda çok çalışır ve burada ikinci ülkeniz Türkiye'de sizlere sunulan dostluk elini hiç unutmazsınız."

Uluslararası öğrenciler, Türk yükseköğretimini anlattı

Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümü öğrencilerinden Türkmenistanlı Didar Badyyev, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana gelmek istediği Türkiye'de 4 yıldır eğitim aldığını anlattı.

Türkiye'yi üniversitelerinin kalitesinden dolayı tercih ettiğini vurgulayan Badyyev, "Türkiye'de aldığım eğitim, tüm beklentilerimi karşıladı. Üniversitedeki bütün öğretmenlerimiz, eğitim aldığım alanda ilerlememe çok yardımcı oldu." değerlendirmesini yaptı.

Libya uyruklu Atılım Üniversitesi İç Mimarlık bölümü öğrencisi Zainab Alabedi de Türkiye'de olmaktan çok memnun olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de yabancı öğrencilere çok hoşgörü ve anlayış gösteriyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Türk kültürünü sevdiği ve yakından tanımak istediği için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Alabedi, "Bizim kültürümüz ile Türk kültürü arasında benzerlikler var. Bu yüzden Türkiye'ye alışmam zor olmadı. Kendimi yabancı gibi hissetmeden yaşıyorum." dedi.

İftar yemeğinin ardından Kazakistanlı öğrenciler Dombra'nın da aralarında olduğu geleneksel şarkıları seslendirdi.

İftara, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak yabancı uyruklu öğrencilerin ülkelerinin büyükelçileri ve eğitim ataşeleri katıldı.

