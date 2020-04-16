YÖK Başkanı Saraç, Türk yükseköğretim sistemindeki yenilikleri açıkladı
Yükseköğretim KuruluBaşkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
16.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:08
Yükseköğretim KuruluBaşkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Dunya.com