YÖK Başkanı Saraç'tan "tatil" açıklaması Açıklaması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatil tartışmalarına ilişkin, "Büyükşehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatil tartışmalarına ilişkin, "Büyükşehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde biz müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacağını düşünüyoruz." dedi.

Saraç, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu toplantısında, koronavirüs nedeniyle yapılan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saraç, koronavirüs ile ilgili dün İstanbul ve Ankara'daki üniversite rektörleri, en fazla yabancı uyruklu öğrencisi olan üniversitelerin rektörleri ve Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte bir toplantı yaptıklarını anımsattı.

Birkaç üniversitenin tatil ilan ettiğini ancak bunu yanlış bulduklarını belirten Saraç, "Bu konunun bir devlet kararına dönüşmesi lazım. Biz bunları yanlış buluyoruz. Bahçeşehir veya Boğaziçi üniversitelerinin öğrencileri değerli de diğerleri değersiz mi oluyor? Burada onların aceleci tavrı yanlışa da doğru gidiyor." diye konuştu.

Yekta Saraç, yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için İstanbul'daki bir üniversiteye geçiş talebiyle karşılaştıklarını vurgulayarak, "Şimdi bunlar başladı. Biz bu meselenin sükunetle yönetilmesinden yanayız. Paniklemeye başladığımızda marketlerde ve eczanelerde raflar boşalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hastalıklara cevap verme noktasında ilköğretim öğrencileriyle belli bir yaştaki üniversite öğrencisinin durumunun çok farklı olduğuna işaret eden Saraç, okulların tatil edilmesi beklentilerine ilişkin de şunları söyledi:

"Büyükşehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacağını düşünüyoruz. O yüzden bugün itibarıyla bütün üniversitelerimizde bir rektör yardımcısı görevlendirildi. YÖK'ten bir enfeksiyoncu görevlendirdik. Sağlık Bakanlığıyla koordinasyon içinde bilgilendirme sürecine başlıyoruz. Meselenin hemen tatile getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bizim dışımızdaki mercinin yani devletin bu kararı alması lazım."

Kaynak: AA