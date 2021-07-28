YÖK Başkanı Saraç'tan ÖSYM Başkanı Aygün'e veda ziyareti
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YÖK Başkanı Saraç'tan ÖSYM Başkanı Aygün'e veda ziyareti

YÖK Başkanı Saraç'tan ÖSYM Başkanı Aygün'e veda ziyareti
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'e veda ziyaretinde bulundu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'e veda ziyaretinde bulundu.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç hocamıza Türk yükseköğretimine yaptığı önemli katkılar, verdiği emekler ve kurumumuza destekleri için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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