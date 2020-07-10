YÖK Başkanı Saraç, Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi üyeleri ile görüştü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi üyeleri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi üyeleri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin, "Ülkemizdeki Kovid-19 salgını sonrasında bu fakültelerimizde sürdürülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin durumunu görüştüğümüz ve bazı meseleleri müzakere ettiğimiz faydalı bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA