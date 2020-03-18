YÖK Başkanı Saraç: "Pandemi dönemi uzaktan öğretim uygulamaları yol haritasına son hali verildi"
Toplantının yapıldığı salon ve toplantıyı takip eden basın mensupları YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın salona gelmesi YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamaları ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
18.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:04
Toplantının yapıldığı salon ve toplantıyı takip eden basın mensupları
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın salona gelmesi
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamaları ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA
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