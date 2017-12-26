YÖK Başkanı Saraç: "Öğretmen Yetiştirme Sistemi Toplumsal Beklentilere Cevap Verecek Şekilde...

YÖK Başkanı Saraç: "Öğretmen Yetiştirme Sistemi Toplumsal Beklentilere Cevap Verecek Şekilde...

- "Eğitim ve Eğitim Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı" YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Konferans Salonu'nda "Eğitim ve Eğitim Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katıldı.

- "Eğitim ve Eğitim Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Konferans Salonu'nda "Eğitim ve Eğitim Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katıldı.

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