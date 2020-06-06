YÖK Başkanı Saraç "Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi" ile görüştü Açıklaması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi üyesi dekanlarla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi üyesi dekanlarla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

YÖK Başkanı Saraç, görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdiğini belirten Saraç, "Dekanlarımızla özellikle salgın sürecinde yüksek öğretimin meselelerini müzakere ettiğimiz faydalı bir toplantı oldu. Değerli dekanlarımıza bu süreçteki gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA