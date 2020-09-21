YÖK Başkanı Saraç'ın makalesi UWN'de en çok okunanlar listesinde yer aldı
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YÖK Başkanı Saraç'ın makalesi UWN'de en çok okunanlar listesinde yer aldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, University World News'da (UWN) yayımlanan makalesinin en çok okunanlar listesinde yer aldığı belirtildi.

YÖK Başkanı Saraç'ın makalesi UWN'de en çok okunanlar listesinde yer aldı
21.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:26

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, University World News'da (UWN) yayımlanan makalesinin en çok okunanlar listesinde yer aldığı belirtildi.

YÖK'ün Twitter hesabındaki paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın geçen hafta University World News'da (UWN) yayımlanan 'Planning ahead for post-pandemic HE with a hybrid future' başlıklı makalesi UWN'de en çok okunanlar listesinde yer aldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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