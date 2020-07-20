YÖK Başkanı Saraç: İlk sanal fuar ile Türk yükseköğretimini dünyaya tanıtıyoruz (2)
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YÖK Başkanı Saraç: İlk sanal fuar ile Türk yükseköğretimini dünyaya tanıtıyoruz (2)

İLK 8 SAATTE 92 BİN 955 ZİYARETÇİYE ULAŞTIYÖK'ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgını sürecinde kısıtlanan uluslararası öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerinin tanıtılabilmesini sağlamak için ilk kez düzenlenen sanal fuarın ilk gün yoğun...

YÖK Başkanı Saraç: İlk sanal fuar ile Türk yükseköğretimini dünyaya tanıtıyoruz (2)
20.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:14

İLK 8 SAATTE 92 BİN 955 ZİYARETÇİYE ULAŞTI

YÖK'ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgını sürecinde kısıtlanan uluslararası öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerinin tanıtılabilmesini sağlamak için ilk kez düzenlenen sanal fuarın ilk gün yoğun ilgi gördüğü belirtildi. Türk diplomatik temsilciliklerinin bulunduğu 142 ülkede bu sabah saat 08.00'den itibaren ziyaretçileriyle buluşmaya başlayan fuar ile ilgili, "190 üniversitenin potansiyel gençlere kapılarını açtığı bu ilk sanal fuara, sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir ziyaretçi girişi oldu. İlk 8 saat içinde fuarı ziyaret eden tekil ziyaretçi sayısı 14 bin 382'ye, toplam ziyaretçi sayısı ise 92 bin 955'e ulaştı" denildi.Sanal fuar, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'ye kadar katılımcıların ziyaretlerine açık olacak.


Kaynak: DHA

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