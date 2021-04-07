YÖK Başkanı Saraç, Hacettepe Üniversitesinin genişletilmiş senato toplantısına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YÖK Başkanı Saraç, Hacettepe Üniversitesinin genişletilmiş senato toplantısına katıldı

Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
YÖK Başkanı Saraç, Hacettepe Üniversitesinin genişletilmiş senato toplantısına katıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Hacettepe Üniversitesinin genişletilmiş senato toplantısına katılarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üniversitenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Hacettepe Üniversitesinin genişletilmiş senato toplantısına katılarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üniversitenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hacettepe Üniversitesini ziyaret ederek üniversitenin genişletilmiş senato toplantısına katıldık. Bilhassa Kovid-19 salgını sürecinde Hacettepe Üniversitesinin yapmış olduğu çalışmaları ele aldığımız ve kıymetli hocalarımızla görüş alışverişinde bulunduğumuz faydalı bir toplantı oldu." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yekta Saraç, toplantının sonunda senato üyesi akademisyenlerden gelen soruları yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Murat Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: YÖK Başkanı Saraç, Hacettepe Üniversitesinin genişletilmiş senato toplantısına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 20:08:21. #1.15#
title