YÖK Başkanı Saraç, Doğu Karadeniz Projesi Bölgesi'ndeki rektörlerle görüştü
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YÖK Başkanı Saraç, Doğu Karadeniz Projesi Bölgesi'ndeki rektörlerle görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Doğu Karadeniz Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) bünyesindeki rektörlerle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bölgesel bazdaki durum ve çalışmaları görüştü.

YÖK Başkanı Saraç, Doğu Karadeniz Projesi Bölgesi'ndeki rektörlerle görüştü
04.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:42

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Doğu Karadeniz Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) bünyesindeki rektörlerle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bölgesel bazdaki durum ve çalışmaları görüştü.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, video konferans yöntemiyle ÜNİ-DOKAP toplantısına katıldığını belirtti.

Toplantıda, Amasya, Artvin Çoruh, Avrasya, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Karadeniz Teknik, Ondokuz Mayıs, Ordu, Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, Sinop, Tokat Gaziosmanpaşa ve Trabzon üniversitelerinin rektörleriyle görüştüğünü kaydeden Saraç, "Kovid-19 küresel salgını sürecinde özellikle bölgesel bazda üniversitelerimizdeki mevcut durum ve bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığımız faydalı bir görüşme oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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