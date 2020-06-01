YÖK Başkanı Saraç, diş hekimliği fakültelerinin dekanlarıyla görüştü
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YÖK Başkanı Saraç, diş hekimliği fakültelerinin dekanlarıyla görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, diş hekimliği fakültelerinin dekanlarıyla video konferans yoluyla görüştü.

YÖK Başkanı Saraç, diş hekimliği fakültelerinin dekanlarıyla görüştü
01.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:51

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, diş hekimliği fakültelerinin dekanlarıyla video konferans yoluyla görüştü.

Twitter'dan söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Saraç, "Dekanlarımızla özellikle salgın sürecinde yüksek öğretimin meselelerini müzakere ettiğimiz, faydalı bir toplantı oldu. Değerli dekanlarımıza bu süreçteki gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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