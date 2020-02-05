YÖK Başkanı Saraç, Burkina Faso'yu ziyaret etti

05.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:44

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Burkina Faso'ya bir günlük resmi ziyarette bulundu.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni YÖK" olarak dost Afrika ülkelerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

"Afrika açılımımız kapsamında çeşitli Afrika ülkelerini ziyaret ediyor, ilgili bakan düzeyinde yaptığımız görüşmeler ile yükseköğretim vasıtasıyla memleketimizin uluslararası etkinliğine katkı sağlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Saraç, son olarak Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan Burkina Faso'ya bir günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ziyarette, Burkina Faso Yükseköğretim Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanı Prof. Alkassoum Maiga ile görüşerek mutabakat zaptı imzaladıklarını kaydeden Saraç, Burkina Faso Yükseköğretim Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığındaki temaslarının ardından Joseph Ki-Zerbo Üniversitesini de ziyaret ettiklerini belirtti.

Bu arada YÖK'ün internet sitesindeki bilgiye göre, YÖK Başkanı Saraç ve Bakan Maiga tarafından imzalanan mutabakat zaptıyla, iki ülke arasında yükseköğretim alanında işbirliğine gidildi.

Kaynak: AA