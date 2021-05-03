YÖK Başkanı Saraç, Batı Akdeniz Üniversiteler Birliğinin rektörleriyle toplantı yaptı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği bünyesindeki üniversitelerin rektörleriyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği bünyesindeki üniversitelerin rektörleriyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Akdeniz, Alanya Alaaddin Keykubat, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Isparta Uygulamalı Bilimler ve Süleyman Demirel Üniversiteleri tarafından oluşturulan, Batı Akdeniz Üniversiteler Birliğinin çevrim içi toplantısına katıldığını bildirdi.

Bir araya geldiği Birlik üyesi rektörlerin, ileriye yönelik ortak çalışma planları hakkında kendisini bilgilendirdiğini ve faydalı bir toplantı yaptıklarını ifade eden YÖK Başkanı Saraç, rektörlere ve ekiplerine başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay