YÖK Başkanı Saraç "Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri"nin rektörleriyle bir araya geldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri"nin rektörleri ile toplantı yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri"nin rektörleri ile toplantı yaptı.

Edinilen bilgiye göre, YÖK'te Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve YÖK yetkilileri katıldı.

Toplantıda, YÖK'ün Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi'nde yer alan 16 üniversitenin rektörleri, proje kapsamında bugüne kadar yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin kalkınması için önemli olan ve Kalkınma Planı'nda yer alan kritik alanlarda üniversitelerin yetkinliklerine dair bilgilendirme sunumu yapılan toplantıda, bu kapsamda atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

YÖK Başkanı Saraç, toplantının ardından Twitter'da yaptığı açıklamada, "Yeni YÖK" olarak Türk yükseköğretimine kazandırdıkları değerlerden birisinin de ihtisaslaşma ve araştırma üniversiteleri süreci olduğunu belirterek, "Yeni YÖK olarak hayata geçirdiğimiz bütün projelerimizi yakından takip ediyor, yükseköğretimde kalitenin, 'şeffaf, hesap verebilir ve rekabetçi' süreçlerde gelişeceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini bildiren Saraç, rektörlere ve ekiplerine gayretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Proje kapsamında Ankara, Boğaziçi, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İTÜ, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, ODTÜ ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü "araştırma üniversitesi"; Bursa Uludağ, Çukurova, Ege, Selçuk ve Yıldız Teknik Üniversiteleri ise "aday araştırma üniversitesi" olarak belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin