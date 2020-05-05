YÖK Başkanı Saraç:  800 doktoralı, aşı ve ilaç çalışmalarına katkıya hazır
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YÖK Başkanı Saraç:  800 doktoralı, aşı ve ilaç çalışmalarına katkıya hazır

YÖK Başkanı Saraç:  800 doktoralı, aşı ve ilaç çalışmalarına katkıya hazır
05.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:35

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "'YÖK 100/2000 Doktora Projesi' kapsamındaki 800 doktora yapan beyin gücü, Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yürütülecek Ar-Ge, aşı, ilaç çalışmalarına katkı vermek üzere hazır" dedi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "'YÖK 100/2000 Doktora Projesi' kapsamındaki 800 doktora yapan beyin gücü, Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yürütülecek Ar-Ge, aşı, ilaç çalışmalarına katkı vermek üzere hazır" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, yaptığı yazılı açıklamasında, 'Yeni YÖK'ün ilk kez 2016-2017 akademik yılında hayata geçirdiği 'YÖK 100/2000 Doktora Projesi' kapsamında, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 100 öncelikli tematik alanda doktora yapan öğrenci sayısının 4 bin 700'e ulaştığını belirtti. Öğrencilerin yaklaşık 800'ünün üniversitelerde, özel sektörde ve kamu kurumlarında istihdam edildiğini belirten Saraç, "Bursiyerlerin yüzde 60'ı fen ve mühendislik bilimleri ve mimarlık, yüzde 20'si sosyal bilimler, yüzde 20'si sağlık bilimleri ile ilgili alt alanlarda eğitimlerine devam ediyor" dedi.

'YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin en önemli özelliğinin Türkiye için kritik öneme sahip stratejik projeleri için yetişmiş insan gücünü hazırlamak olduğunu aktaran Saraç, bu sürede burs programına daha önce Türkiye'nin otomobili ve savunma sanayisi alanlarında yeni bilim alanları eklendiğini hatırlattı.'800 DOKTORALI HAZIR' Dünya genelindeki 'Covid-19' salgınına karşı Türkiye'de bulunan üniversitelerde ve sağlık birimlerinde pek çok bilimsel çalışmanın başlatıldığını kaydeden Saraç, "'YÖK 100/2000 Doktora Projesi' kapsamındaki 800 doktora yapan beyin gücü, Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yürütülecek Ar-Ge, aşı, ilaç çalışmalarına katkı vermek üzere hazır" dedi.'300'Ü AŞI VE İLAÇ ÇALIŞMALARINDA BULUNUYOR'YÖK Başkanı Saraç, doktora yapanların çalıştığı alanlara ilişkin şunları kaydetti: "Bursiyerlerimizden yaklaşık 300'ü aşı ve ilaç çalışmaları alanında, 84'ü genom çalışmalarında, 84'ü moleküler onkolojide, 63'ü biyomedikal ve biyomedikal teknolojilerde, 46'sı moleküler patolojide, 41'i moleküler biyoloji ve genetikte, 34'ü metobolizma ve kronik hastalıklarda, 23'ü kök hücre çalışmalarında doktoralarını yürütüyor. Toksikoloji, hastane enfeksiyonlarını önleme, tümör immünolojisi, rejeneratif tıp, klinik eczacılık, epidemiyoloji, yaşlılık çalışmaları, tamamlayıcı tıp, çalışanı koruyucu malzemeler, immunoloji, fizyopatoloji, nörogenetik ve yaşlılık çalışmaları da diğer bilim alanlarımız arasında bulunuyor."Yekta Saraç ayrıca 'YÖK 100/2000 Doktora' bursiyerlerinin Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda kurulacak 'Covid-19 Tanı Merkezleri Projesi'ne de katkı vereceğini söyledi.

Öte yandan Türkiye'nin doktoralı beyin gücü, YÖK'ten aldığı 2 bin 450 liranın yanı sıra bu projeden de aylık 3 bin 700 lira burs alabilecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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