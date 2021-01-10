YÖK Başkanı Saraç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması
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YÖK Başkanı Saraç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması

10.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:51
YÖK Başkanı Saraç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Saraç, YÖK'ün Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dahi toplumumuzun her alanda doğru ve hızlı haber alması için görevlerini özveriyle yerine getiren değerli basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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