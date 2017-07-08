YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Yökdil Adaylarına Başarılar Diledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'na gi·recek adaylara başarılar dileklerini sundu.



Prof. Dr. Saraç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni YÖK" olarak gerçekleştirdikleri alana özgü ilk dil sınavı olan YÖKDİL'in ikincisinin yarın gerçekleşeceğini hatırlattı.



YÖKDİL sınavının, talepler doğrultusunda İngilizce'ye ek olarak Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde de gerçekleştirileceğini belirten Saraç, "Akademisyen dostu YÖK adına, YÖKDİL sınavına girecek tüm arkadaşlarımıza muvaffakıyetler diliyorum." ifadesini kullandı.