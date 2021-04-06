YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'a "Eğitim Ödülü"
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'a "Eğitim Ödülü"

Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'a 'Eğitim Ödülü'

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından "Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri" kapsamında yer alan "Eğitim Ödülü" bu yıl yükseköğretim alanında yaptığı çalışmalardan dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a verildi.

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Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından "Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri" kapsamında yer alan "Eğitim Ödülü" bu yıl yükseköğretim alanında yaptığı çalışmalardan dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a verildi.

Saraç, ödüle ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Göreve geldiğimiz günden itibaren 'yeni YÖK' anlayışıyla yükseköğretimde gerçekleştirdiğimiz yeni ve yenilikçi çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz projeler nedeniyle verilen bu ödülü bütün ekibim adına aldım. TÜMBİFED'in sayın başkanına ve üyelerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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