YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti - Haberler
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

DİYARBAKIR (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Özvar, beraberinde YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ile Valiliğe geçti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Özvar, Vali Karaloğlu ile görüştü.

Karaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Prof. Dr. Özvar ve beraberindeki heyeti kadim şehir Diyarbakır'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Özvar da misafirperverliğinden dolayı Karaloğlu'na teşekkür etti.

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AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

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