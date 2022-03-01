YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar :

"Uluslar arası saygınlık ancak bilime teknoloji, insanlığa yaptığınız katkı ile ölçülüyor. İnsanlığa yaptığınız katkı ölçüsünde ulusal ve uluslararası saygınlığı elde ediyorsunuz"

ANKARA - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, "Uluslar arası saygınlık ancak bilime teknoloji, insanlığa yaptığınız katkı ile ölçülüyor. İnsanlığa yaptığınız katkı ölçüsünde ulusal ve uluslararası saygınlığı elde ediyorsunuz" dedi.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, milletvekillerine sunum yaptı. Özvar, YÖK'ün temel hedefinin, Türkiye'nin beşeri sermayesinin, genç insanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılması olduğunu belirterek, üniversitelerle koordinasyon halinde çalıştığını söyleyerek, "YÖK bakanlıklardan ayırın fark üniversiteler ile tüzel kişiliklerden kaynaklı farklardır. Bakanlıkların taşra teşkilatları vardır. Üniversiteler bağımsız tüzel kişiliğe sahip kurumlardır. Yükseköğretim koordine edici misyona sahiptir" ifadelerini kullandı.

Özvar, yükseköğretim kurulu ile üniversitelerin ülkenin bilgi birikimini ileri götürme olduğunu ifade ederek, "Uluslar arası saygınlık ancak bilime teknoloji, insanlığa yaptığınız katkı ile ölçülüyor. İnsanlığa yaptığınız katkı ölçüsünde ulusal ve uluslararası saygınlığı elde ediyorsunuz" dedi.