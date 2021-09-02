YÖK Başkanı Özvar: "YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz"

YÖK Başkanı Özvar: 2021-2022 akademik eğitim yılının açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile bu ay sonunda gerçekleşmesi planlanıyor.