YÖK Başkanı Özvar: "YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz"
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YÖK Başkanı Özvar: "YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz"

YÖK Başkanı Özvar: 'YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YÖK Başkanı Özvar: 2021-2022 akademik eğitim yılının açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile bu ay sonunda gerçekleşmesi planlanıyor.

YÖK Başkanı Özvar: 2021-2022 akademik eğitim yılının açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile bu ay sonunda gerçekleşmesi planlanıyor."

"YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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YÖK Başkanı Özvar: "YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz" - Haberler
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