YÖK Başkanı Özvar: "YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz"
YÖK Başkanı Özvar: 2021-2022 akademik eğitim yılının açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile bu ay sonunda gerçekleşmesi planlanıyor.
YÖK Başkanı Özvar: 2021-2022 akademik eğitim yılının açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile bu ay sonunda gerçekleşmesi planlanıyor."
"YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz."
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı