YÖK Başkanı Özvar: "Yeni dönemde yaşanılabilecek olağanüstü durumlara karşı yeni iş yeri eğitim modellerinin geliştirilmesine muazzam bir ihtiyaç...
AA / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Güncel
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yükseköğretimde Mesleki Eğitim Çalıştayı"nda konuştu.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yükseköğretimde Mesleki Eğitim Çalıştayı"nda konuştu. (3)