YÖK Başkanı Özvar: "Yeni dönemde yaşanılabilecek olağanüstü durumlara karşı yeni iş yeri eğitim modellerinin geliştirilmesine muazzam bir ihtiyaç... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YÖK Başkanı Özvar: "Yeni dönemde yaşanılabilecek olağanüstü durumlara karşı yeni iş yeri eğitim modellerinin geliştirilmesine muazzam bir ihtiyaç...

AA / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Güncel

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yükseköğretimde Mesleki Eğitim Çalıştayı"nda konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yükseköğretimde Mesleki Eğitim Çalıştayı"nda konuştu. (3)

YÖK Başkanı Özvar: Yeni dönemde yaşanılabilecek olağanüstü durumlara karşı yeni iş yeri eğitim modellerinin geliştirilmesine muazzam bir ihtiyaç...

YÖK Başkanı Özvar: Yeni dönemde yaşanılabilecek olağanüstü durumlara karşı yeni iş yeri eğitim modellerinin geliştirilmesine muazzam bir ihtiyaç...

YÖK Başkanı Özvar: Yeni dönemde yaşanılabilecek olağanüstü durumlara karşı yeni iş yeri eğitim modellerinin geliştirilmesine muazzam bir ihtiyaç...

AA / Kıvanç Gürbüz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title