YÖK Başkanı Özvar ve Azerbaycan Eğitim Bakanı Emrullayev ortak üniversiteyi anlattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Azerbaycan ile kurulacak ortak üniversiteye ilişkin, "Her iki ülke bu konuda tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir yükseköğretim kurumunu önümüzdeki dönemde hayata geçirecektir. Bu üniversite ile birlikte iki ülke arasındaki bilimsel ve teknolojik ilişkiler bir üst kademeye çıkacaktır." dedi

YÖK Başkanı Özvar ile Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Türkiye ile Azerbaycan'ın kuracağı ortak üniversiteyle ilgili başkent Bakü'de basın toplantısı düzenledi.

Özvar, Azerbaycan'da yükseköğretim alanındaki iş birliklerine yönelik verimli toplantılar yaptıklarını, Azerbaycan'la ortak üniversite kurulması yönünde yeni bir teşebbüse kalkıştıklarını söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarının ortak üniversite kurulması yönünde siyasi irade sergilediklerini belirten Özvar, "Biz de bu üniversitenin nasıl kurulacağı konusunda toplantılar yaptık. Her iki ülke bu konuda tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir yükseköğretim kurumunu önümüzdeki dönemde hayata geçirecektir. Bu üniversite ile birlikte iki ülke arasındaki bilimsel ve teknolojik ilişkiler bir üst kademeye çıkacaktır." dedi.

Özvar, ortak üniversitenin eğitimin yanı sıra bilim ve teknoloji hususunda bilgi ve tecrübe paylaşımının yapılacağı bir yükseköğretim kurumu olacağını belirterek, "Türkiye'nin tecrübe ve birikimini buraya taşıyabileceğimiz ve bir etkileşim oluşturabileceğimiz bir yapı inşa ediyoruz. Üniversite eğitim ve öğretim, bilimsel araştırmalar ve toplumsal sorumluluk projelerini ihtiva edecektir. Hem öğrenci yetiştirecek hem de iki ülkenin bilim insanlarını buluşturacak." diye konuştu.

Azerbaycan Eğitim Bakanı Emrullayev da iki ülke liderinin talimatıyla ortak üniversite kurulması için müzakerelere başladıklarını, bu projenin kısa zamanda hayata geçirilmesi için çaba harcayacaklarını belirtti.

Emrullayev, "Bu üniversite ile yükseköğretim alanındaki iş birliğimiz yeni düzeye çıkacak. Üniversite, Azerbaycan'da insan sermayesinin gelişimi ve genel olarak Azerbaycan eğitimi için ciddi bir adım olacak. Bu sadece eğitim değil araştırma ve geliştirme açısından da önemlidir. Türkiye'deki en çağdaş tecrübeyi Azerbaycan'a getireceğiz." ifadelerini kullandı.