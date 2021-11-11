YÖK Başkanı Özvar: Uzmanlaşmış meslek yüksekokulları gündeme gelecek

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, meslek yüksekokullarında çok sayıda program yerine bir program üzerinde uzmanlaşmış meslek yüksekokullarının önemli işler göreceğini belirtti. Özvar, "Üniversite-sanayi iş birliğinde bilhassa ekonominin ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacının karşılanmasında fevkalade roller oynayacağını düşünüyoruz. Bu sebeple uzmanlaşmış meslek yüksekokullarının açılması gündeme gelecektir" dedi.

YÖK tarafından genç istihdam oranının artırılması ve yeni dönemde yükseköğretimde mesleki eğitimin yol haritasının belirlenmesi amacıyla 'Yükseköğretimde Mesleki Eğitim Çalıştayı' düzenlendi. YÖK Konferans Salonu'ndaki çalıştayda konuşan YÖK Başkanı Özvar, bireylerin eğitim hayatları boyunca kazandıkları bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile ortaya koyduğu üretkenliği ifade eden beşeri sermayenin, bugün ülkelerin inovasyon ve ekonomik büyüme süreçlerinde önemli konuma sahip olduğunu belirtti. Salgın ile birlikte dünya ekonomisinde yaşanan hızlı dijital dönüşümden olumsuz yönde etkilenmemek için ülkelerin dijital becerilere sahip nitelikli insan gücüne sahip olması gerektiğini vurgulayan Özvar, şunları söyledi:

?Çalıştay, açılış konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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