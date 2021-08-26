YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak
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YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak

YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel

YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacakYÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr.

YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bakanlıklarımızla da temas ettik, yurtların kullanımı konusunda gerekli açıklamaların yakın zamanda yapılmasını beklemekteyiz" dedi.

YÖK Başkanı Özvar, göreve geldikten sonra ilk kez rektörlerle bir araya geldi. Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsündeki Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıya çok sayıda üniversitenin rektörü katıldı. Özvar, toplantıda yaptığı konuşmada, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla yükseköğretimde aktif olarak eğitime devam eden 127 devlet, 73 vakıf üniversitesi ve 4 vakıf meslek yüksekokulunda toplam 8 milyonun üzerinde öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

'İSTİHDAM ODAKLI ÜNİVERSİTELER'Özvar, yeni vizyonlarıyla ilgili, "Yükseköğretimde büyük veri, istihdam odaklı üniversiteler, akademik üretkenlik, güçlü akademik performans, üniversite-sanayi iş birliğine dair yeni modeller, üniversitelerimizin uluslararası etkileşimleri ve nihayet son yılların önemli bir terminolojisi olan bilgi diplomasisinin yaygın kullanılması oluşturacaktır. Yeni dönemde bilgi ve iletişim teknolojilerini daha yoğun kullanacağız. Çağın en önemli gücü olan bilginin temelini veri oluşturmaktadır" diye konuştu.'ÖNCELİĞİMİZ YÜZ YÜZE EĞİTİMDİR'Son bir buçuk yıl boyunca Covid-19 salgını nedeniyle yükseköğretimde olağanüstü güçlükler ve değişimlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Özvar, şöyle dedi: "Salgın sürecinde öğrendiklerimiz yükseköğretimin klasik değerlerini değiştirmemiş olabilir. Ama bu salgının pek çok sektöre olduğu gibi çalışma, üretme ve bilgiyi aktarma biçimimize ciddi etkileri olduğu da bir gerçektir. Ama net olarak ifade etmek isterim ki başta Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumların desteği ve kararları çerçevesinde halihazırdaki önceliğimiz yüz yüze eğitimdir. Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir. Özellikle uygulamalı eğitimlerin gerekli tüm tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasının sağlanması program kazanımlarının elde edilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Teorik derslerin ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan öğretimle verilebileceğini hatırlatmakta yarar görmekteyim"'KYK İLE YURTLARIN DURUMUNU GÖRÜŞTÜK'Öğrencilerin kaldığı yurtlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özvar, şunları söyledi: "Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara gelince, buraların yönetimi Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesindedir. YÖK Başkanlığı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ile temas ettik, yurtların kullanımı konusunda gerekli açıklamaların yakın zamanda yapılmasını beklemekteyiz. Yüz yüze eğitime hazırlanırken akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin aşılanmalarının tamamlanmasının teşvik edilmesi, ayrıca sosyal ve ortak kullanım alanlarında alınması gereken tedbirlere riayet edilmesi son derece önemlidir. Kampüs ve yerleşkelerde maske ve mesafe kurallarına uyulması, yurtlarda mümkünse aşılı kişilerle aşısız kişilerin ayrı yerlerde kalmasının sağlanması, belirti gösterenler için izolasyon odalarının bulundurulması ve hem yurt hem de yerleşkelerde tıbbi danışmanlık verilebilmesi, dersliklerin mümkün mertebe havalandırılması, ders saatlerinin sınırlı tutulması blok derslerin yapılmaması, mutlaka ara vererek dersliklerin havalandırılmasının sağlanması basit gibi görünen ancak salgının yayılmasını azaltmada büyük önem taşıyan önlemlerdir. Havalandırma koşulları iyi olmayan amfi ve dersliklerle laboratuvarlarda maksimum kişi sayısı ve kapasitenin aşılmaması, öğrencilerin gruplara bölünmesi de yine önemli uygulamalardandır"'NİÇİN ÜNİVERSİTELERİMİZİN BAŞARI HİKAYELERİ OLMASIN'

YÖK Başkanı Özvar, yeni dönemde YÖK Başkanlığı ile üniversitelerin daha katılımcı ve yakın iletişim ile yükseköğretim hayatına birlikte katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Niçin üniversitelerimizin dünya ölçeğinde bir başarı hikayeleri olmasın? Ben kendi adıma her bir kurumumuzun böyle bir hikayeyi inşa edecek kapasite ve potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Kadim kültür ve medeniyetimizden intikal eden zengin ilmi miras bize bir kez daha muvaffakiyetin ipucunu veriyor. Yeter ki çok çalışalım" dedi.

YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak
YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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