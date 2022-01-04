YÖK Başkanı Özvar, ÜNİDAP 5.Dönem Toplantısı'nda konuştu (1)
AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın kürsüye gelişi Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuşması ERZURUM - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ÜNİDAP 5.Dönem Toplantısında konuştu.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın kürsüye gelişi
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuşması
ERZURUM - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ÜNİDAP 5.Dönem Toplantısında konuştu. (1)