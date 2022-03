YÖK Başkanı Özvar: Ukrayna'dan gelen öğrencilerin başvurusu 3 bini buldu

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen öğrencilere yatay geçişte kolaylık sağlandığını belirterek, "Başvurular halen devam etmekte. Bugün itibarıyla bu başvurular, 3 bini bulmuş vaziyette. Bu başvuruların daha ne kadara ulaşacağını kestirmeniz mümkün değil" dedi.

YÖK Başkanı Özvar, Başkanlık'ta Yükseköğretim Kurulu ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Burada konuşan Özvar, protokolle harita ve geomatik mühendisliği programlarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sıralamasında daha yüksek başarıya sahip öğrenciler tarafından tercih edilmesinin amaçlandığını belirtti. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere YKS yerleştirme puanına göre, alanında ilk 30 bin sıralaması içinde yer alan ve üniversitelerin harita ve geomatik mühendisliği birine ilk 4 sırada yerleşen öğrencilere eğitim bursu verileceğini belirten Özvar, "Öğrencilere verilecek net burs miktarı, aylık 3 bin 500 TL'dir. Burslar, her eğitim-öğretim yılında 9 ay süresince öğrencilere verilecektir. Verilecek burs, başarıyı önceleyen bir destek olmasından dolayı öğrencilerin yararlanabilmeleri için her yıl not ortalamalarının 100 üzerinden hesap edecek olursak 70 olması şartı aranacaktır" dedi.

"YÖK olarak Ukrayna'da okuyan öğrencilerimiz için öncelikle üniversiteler arasında yatay geçiş imkanı sağlayarak öğrencilerimiz için bir kolaylık vereceğimizi ifade etmiş olduk. Öğrencilerimiz arasında bu yatay geçiş şartlarını yerine getirenler arasında Türkiye'deki devlet üniversitelerine yerleşme imkanı bulabilecekler. Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimiz için ise YÖK olarak düşündüğümüz çare, özel öğrenci statüsü. Oradan gelen öğrencilerimiz üniversitelere başvuruda bulunabilecekler. Ülkemize gelen öğrencilerin, hangi üniversitede okudukları, hangi programa devam ettikleri, kaçıncı sınıfta oldukları bunların bilgileri yükseköğretim açısından fevkalade önemli. Bu sebeple Ukrayna'dan gelen öğrencilerimizin öğrenim bilgilerini beyan edecekleri bir internet sayfası tasarladık. Bu internet sayfasına girerek öğrenim bilgilerini bizlerle paylaşmalarını istedik. Başvurular halen devam etmekte. Bugün itibarıyla bu başvurular, 3 bini bulmuş vaziyette. Bu başvuruların daha ne kadara ulaşacağını kestirmeniz mümkün değil. Zira oradaki bütün öğrencilerin tamamının buraya gelip gelmeyeceği bilmiyoruz. Bunun için belli bir süre olacaktır. Başvurular bitmeden sayı paylaşmak mümkün değil. Burada tabi hakkaniyeti, eşitliği, fırsat eşitliğini gözeteceğiz. Özel öğrenci statüsünde öğrencilerimiz Türkiye'de bir müddet misafir olarak, konuk olarak, öğrenci olarak eğitimlerine devam edebileceklerdir. Öğrencilerimizi dışarda bırakmak istemeyiz."