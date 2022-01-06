YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: "Eğitim-öğretim devam ediyor" - Haberler
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: "Eğitim-öğretim devam ediyor"

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: "Eğitim-öğretim devam ediyor" Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi.

KARS (İHA) - YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: "Eğitim-öğretim devam ediyor"

KARS - Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi.

Prof. Dr. Özvar, Kafkas Üniveristesi Rektörlüğü'nü ziyaret ederek bir süre rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile görüştü.

Özvar daha sonra KAÜ Toplantı Salonu'nda Üniversite senato üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Son zamanlarda salgınla alakalı tabi bizlerde çok yakından takip ediyoruz. Ülkemizde vaka sayılarının artışı söz konusudur. Üniversitelerimizi çok yakından takip ediyoruz. Nitekim Sağlık Bakanlığıyla yapmış olduğumuz protokoller dahilinde üniversite yönetimlerimiz kayıtlara giren vaka sayılarımızı yakından takip edebilmektedir. Bizlerde ülke genelinde üniversite öğrencilerinin, akademik personelin ve idari personelin hem açılanma durumunu takip ediyoruz. Hem de öğrencilerimizin enfekte olan veya bu hastalığı geçirmiş veya bağışıklık kazanmış olanları izliyoruz" dedi.

Özvar, "Eğitim öğretimin devamının Yüksek Öğretim Kurumları için fevkalade önemli bir ölçek, bizler pandemi döneminde, salgın döneminde de üniversitelerimiz eliyle kısa bir dönem hariç eğitim öğretimiz kesintiye uğramadı. Bu bizler için fevkalade önemlidir. Yüksek Öğretim Kurumları bütün illerimizde bu salgın ortamında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. İnşallah bundan sonrada sürdürmeye devam edecektir. Yüksek Öğretim Kurumu olarak almış olduğumuz karar gereği ki bu sitelerimizde ilan edilmiştir. Üniversitelerimiz eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanacakları usul ve esaslar konusunda genel bir çerçeve içerinde kendi kararlarını alabilmektedirler" diye konuştu.

Yapılan açıklamalarının ardından senato toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Eğitim-öğretim devam ediyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Eğitim-öğretim devam ediyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Eğitim-öğretim devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Son Dakika Haberleri

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