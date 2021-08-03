YÖK Başkanı Özvar: "Okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YÖK Başkanı Özvar: "Okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden...

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Güncel

YÖK Başkanı Özvar: "Okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz" Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "YÖK çatısı altında ilkini geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Sanal Fuarda, 200...

YÖK Başkanı Özvar: "Okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz"

ANKARA - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "YÖK çatısı altında ilkini geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Sanal Fuarda, 200 yükseköğretim kurumu yer alacak, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz" dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, program ve üniversite tercihi bağlamında geleceğiniz açısından önemli bir karar verme sürecindesiniz. Üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021' adıyla üniversitelerimizi dijital platformda tanıtmak amacıyla bir fuar düzenliyoruz. YÖK çatısı altında ilkini geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Sanal Fuarda, 200 yükseköğretim kurumu yer alacak, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz. Fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyorum. Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. https://sanalfuar.yok.gov.

YÖK Başkanı Özvar: 'Okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden...
YÖK Başkanı Özvar: 'Okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden...
YÖK Başkanı Özvar: 'Okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden...
YÖK Başkanı Özvar: 'Okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

Azra'nın ölüm haberini alan öğretmeni hıçkırıklara boğuldu
Azra'nın ölüm haberini alan öğretmeni hıçkırıklara boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Haydar Aliyev Ömer Halisdemir Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Demet Akalın Diana Spencer Burcu Biricik
Spor Ali Koç Can Bartu Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YÖK Başkanı Özvar: "Okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 20:46:07. #1.15#

title