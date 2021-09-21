YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN YÜZDE 88,56'SI AŞILANDI - Haberler
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YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN YÜZDE 88,56'SI AŞILANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı.

İSTANBUL (DHA) - Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı. Özvar, öğretim görevlilerinin yüzde 88,56'sının aşılandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nde "2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Salgınla Mücadelede Tedbir ve Uygulamalar Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul'daki üniversitelerin rektörleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında üniversitelerin durumu ve alınan tedbirler ele alındı.

"ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZIN YÜZDE 88,56'SI AŞILANDI"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, aşılanan öğretim görevlilerinin oranını açıklayarak "Yükseköğretim sistemimiz içerisinde öğretim elemanlarımızın yüzde 88,56'sı bugün itibariyle ikinci aşılarını olmuş vaziyettedir. Bundan dolayı başta yükseköğretim kurumlarımızın idarecilerimizin ve rektörlerimizin aşı olma konusunda kararlılık gösteren bütün öğretim elemanlarını bu vesileyle tebrik etmek isterim. Kovid-19 kapsamında alınacak önlemler her bir üniversitemizin ilgili web sitesinde yayınlanmaktadır. YÖK olarak hazırladığımız kampüs ortamına yönelik uygulamalar rehberinde derslikler ve çalışma salonlarında virüse karşı alınacak tedbirler ortaya konulmuştur. Bunların arasında temizlik maske ve mesafe kurallarına uyulması, dersliklerin havalandırılması, ortak kullanım alanlarının temizlenmesi, sosyal aktivitelerin mümkün olduğunca açık havada sürdürülmesi, sınıflarda kapasite planlamanın yapılması, grup çalışmalarından kaçınılması, blok derslerin yapılmaması gibi tedbirler olacaktır. Dersliklerde öğrencilerin mesafeye dikkat ederek oturması önemli kurallardan birisidir. Özellikle koro çalışmaları riski arttırır. Bu tür grup çalışmaları en az sayıda birey ile gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir öğrencinin pozitif çıkması durumunda yakın takip yapılması önemlidir. Bir öğrencinin PCR testinin pozitif çıkması durumunda yönlendirmeler üniversitelerimiz tarafından yapılacaktır. HES kodu taramaları da yapılacaktır" dedi.

İstanbul'un bir öğrenci şehri olduğuna dikkat çeken Vali Yerlikaya, "İstanbul'umuz bir öğrenci şehri. İstanbul'da 14 devlet 44 vakıf üniversitemiz 3 meslek yüksek okulumuz var. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 198 bin 318 öğrencimiz vardı. Uluslararası öğrenci sayımız 56 bin 102. İstanbul Valiliği olarak akademisyenlerimiz ile çalışıyoruz. İstanbul'un hayati sorunları ile ilgili anketler yapıyoruz. Toplantımızın eğitim yılına hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN YÜZDE 88,56'SI AŞILANDI

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN YÜZDE 88,56'SI AŞILANDI

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN YÜZDE 88,56'SI AŞILANDI

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN YÜZDE 88,56'SI AŞILANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN YÜZDE 88,56'SI AŞILANDI - Haberler
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