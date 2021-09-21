YÖK Başkanı Özvar: Öğretim görevlilerinin yüzde 88,56'sı aşılandı

İstanbul Valiliği'nde "2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Salgınla Mücadelede Tedbir ve Uygulamalar Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul'daki üniversitelerin rektörleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında üniversitelerin durumu ve alınan tedbirler ele alındı.

"ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZIN YÜZDE 88,56'SI AŞILANDI"