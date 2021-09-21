YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN YÜZDE 88,56'SI AŞILANDI

İstanbul Valiliği'nde "2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Salgınla Mücadelede Tedbir ve Uygulamalar Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul'daki üniversitelerin rektörleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında üniversitelerin durumu ve alınan tedbirler ele alındı.

"ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZIN YÜZDE 88,56'SI AŞILANDI"

İstanbul'un bir öğrenci şehri olduğuna dikkat çeken Vali Yerlikaya, "İstanbul'umuz bir öğrenci şehri. İstanbul'da 14 devlet 44 vakıf üniversitemiz 3 meslek yüksek okulumuz var. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 198 bin 318 öğrencimiz vardı. Uluslararası öğrenci sayımız 56 bin 102. İstanbul Valiliği olarak akademisyenlerimiz ile çalışıyoruz. İstanbul'un hayati sorunları ile ilgili anketler yapıyoruz. Toplantımızın eğitim yılına hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri