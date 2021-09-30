YÖK Başkanı Özvar: Öğretim elemanı profilini yakından takip edeceğiz

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Bundan sonra geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerek devlet gerek vakıf üniversitelerinin istihdam ettiği öğretim elemanı profilini yakından takip edeceğimizi sizlere ifade etmek isterim" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yükseköğretim Meclisi Toplantısı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla YÖK Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis Başkanı Bekir Okan ve vakıf üniversitelerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda, yükseköğretimin çeşitli yönleri üzerine istişarelerde bulunularak vakıf üniversitelerinin mevcut durumu görüşüldü.

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıda, vakıf üniversitelerinin temsilcileri, YÖK Başkanı Özvar'a görüş ve temennilerini ileterek, yükseköğretim sistemiyle ilgili değerlendirmelerini sundu.