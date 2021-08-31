YÖK Başkanı Özvar'dan YKS paylaşımı Açıklaması
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YÖK Başkanı Özvar'dan YKS paylaşımı Açıklaması

YÖK Başkanı Özvar'dan YKS paylaşımı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk yerleştirme işlemlerinin neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerin üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederek, boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk yerleştirme işlemlerinin neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerin üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederek, boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme ve ikinci ek yerleştirme işlemlerinde şansın devam ettiğini belirtti.

Özvar, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

2021-YKS yerleştirme sonuçları neticesinde bir programa kaydolma hakkı kazanan gençleri ve ailelerini tebrik eden Özvar, "Aramıza hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Özvar, "İlk yerleştirme işlemleri neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerimizin de üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederim. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız ikinci ek yerleştirme işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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