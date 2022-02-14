YÖK Başkanı Özvar: 'Barajın kaldırılmasındaki temel sebep daha fazla adayın tercih yapabilme hakkına kavuşmasıdır"
AA, Mesut Tankulu - Güncel
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın soruları cevaplaması .ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YKS'de baraj puanlarının kaldırılmasına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın soruları cevaplaması .ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YKS'de baraj puanlarının kaldırılmasına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)