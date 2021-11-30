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YÖK Başkanı Özvar, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emrullayev'le görüştü

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
YÖK Başkanı Özvar, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emrullayev'le görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da, Eğitim Bakanı Emin Emrullayev'le bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da, Eğitim Bakanı Emin Emrullayev'le bir araya geldi.

Azerbaycan Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliklerinin mevcut durumu gözden geçirildi ve yeni iş birliklerine yönelik çalışmalar ele alındı.

Emrullayev, Özvar'ı Azerbaycan'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları görüşmenin iki kardeş ülke arasındaki yükseköğretim alanında ilişkileri güçlendirmede önemli bir adım olduğunu söyledi.

Özvar da davet ve sıcak karşılama için Emrullayev'e teşekkür etti.

Özvar şehitlikleri ziyaret etti

Özvar, Bakü temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın eşlik ettiği Özvar, ilk olarak Haydar Aliyev'in kabrine ziyarette bulunarak çelenk bıraktı.

Özvar, 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda Ebedi Ateş Anıtı'na ve Bakü Türk Şehitliği'ne çelenk bıraktı.

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