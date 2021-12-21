YÖK Başkan Vekili Kapıcıoğlu, BŞEÜ'yü ziyaret etti

SÖĞÜT, BİLECİK (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. M.İ. Safa Kapıcıoğlu'nun Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni (BŞEÜ) ziyaret ettiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in Kapıcıoğlu'na üniversitede, yapılan akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar hakkında detaylı bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada, Pelitözü Sosyal Tesislerinde bilgilendirme toplantısı ile başlayan programın Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan'ın sağlık blokları hakkındaki bilgilendirmesi ile devam ettiği kaydedilerek, "Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Rektörümüz Beydemir ve Kapıcıoğlu buradaki programın ardından Söğüt Meslek Yüksek Okulu'na (MYO) geçtiler. Söğüt MYO'daki görüşmelerin ardından Osmaneli MYO Aşçılık Programı öğrencilerimizin eğitimleri için Osmaneli Belediyesi tarafından tahsis edilen konaklardaki yenileme çalışmaları hakkında bilgi alan Rektörümüz Beydemir ve konuğu, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile bir araya gelerek Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisini de gezdiler." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kapıcıoğlu üniversitede yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "BŞEÜ özellikle üniversite-sanayi iş birlikleri ile önemli projeleri hayata geçirmeye çalışmaktadır. Üniversitelerin sanayiye doğrudan katkı sunması, bilimsel veriler hazırlaması ve ülke ekonomimize akademik açıdan değer katması gerekmektedir. Üniversitemizi, Bilecik gibi ülke sanayimizin önemli bir kentinde bu alandaki çalışmaları nedeniyle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Rektör Beydemir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok değerli hocama nazik ziyaretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu ziyaret bize, ilimizin tarihi-doğal güzelliklerini, üniversitemizi ve yaptığımız çalışmaları anlatma imkanı sağladı. Üniversitemizde yapılan çalışmaları, üniversite-sanayi iş birliklerimizi ve gelecek hedeflerimizi kendileriyle istişare ettik. İnanıyor ve ümit ediyorum ki üniversitemiz yaptığı çalışmalarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ulusal ve uluslararası arenada adından sıkça ve övgüyle bahsettirecektir." dedi.