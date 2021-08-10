YÖK barajı düşürecek mi?

Üniversiteye geçiş sınavı olan YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından TYT barajı düştü mü? TYT barajı kaç? AYT barajı kaç? sorularının yanıtları merak edildi. Barajı aşan aday sayısında geçtiğimiz yıla göre düşüş görüldü. Barajı aşan adaylar için avantaja dönüştü. Uzmanlar, puanlar ve sıralamanın bu yıl çok değiştiğini belirterek, öğrencilere doğru tercih için kritik ipuçları verdi. Peki, Baraj 140'a mı düştü? TYT barajı düştü mü? TYT barajı kaç? AYT barajı kaç? 2021 AYT baraj puanı düştü mü?

YÖK barajı düşürecek mi? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu yıl sınava giren 2 milyonun üzerindeki adaydan yüzde 32'si barajın altında kaldı. Bu nedenle pek çok üniversite adayı YKS barajı düşürüldü mü, değişti mi diye araştırmaya koyuldu. Tercih yapmaya hazırlanan adaylar, 2021 YKS'de TYT ve AYT baraj puanı düştü mü, kaç oldu diye merak ederken; barajı geçemeyen aday sayısı göz önünde bulundurularak baraj puanı hakkında detaylar araştırılıyor.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

26-27 Haziran'da 3 oturumda yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 416 bin 974 aday girdi. Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 627 bin 145 aday ve son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 104 bin 917 aday katıldı.

Sınava girip testi çözdüğü halde puan almayan adayların sayısı da yüksek. TYT'de 23 bin 682 kişi hiç puan alamadı. AYT'de ise Sayısal puan türünde 716 bin 638, Sözel'de 688 bin 854, Eşit Ağırlık puan türünde 403 bin 940, YDT'de ise 17 bin 113 öğrenci sıfır çekti.

YÖK BARAJI DÜŞÜRECEK Mİ?



Üniversiteye girişte tercih dönemi sürerken, baraj puanlarının düşürülmesi gündemde. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili yapılan toplantı sonunda konuya ilişkin yürütülen çalışmayı tamamladı. Söz konusu çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Kısa süre içinde de nihai kararın açıklanması bekleniyor.

PANDEMİ BAŞARI ORTALAMASINI DÜŞÜRDÜ

Yetkililer, salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları nedeniyle üniversite sınavında başarı ortalamasının düştüğünü bildirdi.

TERCİHLER 20 AĞUSTOS'TA SON BULACAK

Bu yıl, üniversite hayalleri için YKS 2021 sınavında ter döken 2 milyondan fazla adayın yüzde 32'si barajı geçemedi. Baraj puanı alamayan öğrenciler, tercih yapma hakkına da sahip olamıyor. Tercih işlemleri 20 Ağustos'ta sona erecek.

BAHÇELİ, DÜN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün barajın düşürülmesi çağrısında bulunmuştu. Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Bahçeli, salgın döneminde öğrencilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek, Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanının 150'den 140'a,Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanının da 180'den 160'a çekilmesini istedi.

ERDOĞAN DA BARAJLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YAPILDIĞINI BELİRTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söyleyerek, "170-180 filan gibi böyle bir durum. YÖK Başkanımız ile de konuyu görüştüm. Onlar da bir çalışma yaptılar ve şimdi olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir duruma getirdiler. Ben de açıklamamı yaptım. Özellikle bu koronavirüs salgını sebebiyle biz bu süreci uzatmayı karar altına aldık. Şu anda işin detaylarını YÖK hâlledecek ve bu işi inşallah gençlerimizin lehine bitirmiş olacağız. Gençlerimizi mümkün olduğunca sahiplenerek, bu kuşağı diri tutmamız lazım. Bu kuşağı çok daha istifade edilir hâle getirmemiz lazım" demişti.