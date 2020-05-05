YÖK baraj puanının 170'e çekildiğini duyurdu
05.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:49
Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamada, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiği duyuruldu.
Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamada, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiği duyuruldu.
Kaynak: Dunya.com