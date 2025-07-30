YÖK Atlas 2025 tercih kılavuzu 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler, sıralamalar ve kontenjanlar listesi!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geliştirilen bu sistem, öğrencilerin üniversite ve bölüm seçimlerinde daha bilinçli hareket etmelerine olanak tanıyor. Adaylar, YÖK Atlas sayesinde geçmiş yıllara ait taban puanlar, başarı sıralamaları, kontenjan verileri ve yerleşen öğrenci sayılarını detaylı biçimde inceleyebiliyor.

BÖLÜMLERE GÖRE ARAMA VE FİLTRELEME SEÇENEKLERİ

Tercih robotu, bölüm ve üniversite türlerine göre filtreleme imkanı sunarak burs oranları, öğretim türleri gibi çeşitli kriterlere göre seçim yapılmasına yardımcı oluyor. Tercih Sihirbazı modülü ile öğrenciler, güncel ve doğru veriler üzerinden sağlıklı tercih listeleri oluşturabiliyor. Sistemde yer alan Lisans ve Ön Lisans Tercih Sihirbazları, Meslek Atlası gibi araçlar, adaylara ilgi duydukları mesleklerin geleceği hakkında da bilgi sunuyor. 2 yıllık ve 4 yıllık programlar, sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarına göre birçok filtreleme seçeneği ile destekleniyor. Platform, son dört yılın verilerini kapsamlı biçimde kullanıcıya sunuyor.

YÖK ATLAS VERİLERİYLE DESTEKLENEN KRİTİK BİLGİLER

YÖK Atlas, tercih robotu vasıtasıyla üniversite ve bölüm seçimi yapmak isteyen adaylara, Yükseköğretim Kurulu'nun resmi verileri üzerinden yön gösteriyor. Bu platform sayesinde 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjan bilgileri, akademik kadroları ve mezunların iş bulma oranlarına ulaşmak mümkün oluyor. Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel bölümler için geçmiş yıllardaki veriler karşılaştırılabiliyor ve bu da daha isabetli tercih yapılmasını sağlıyor. Lisans ve Ön Lisans tercih sürecinde YÖK Atlas, bu yıl da en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor.

YKS TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Adayların tercih yaparken puan yerine başarı sıralamalarını esas alması gerekiyor. Geçmiş yılın sıralamaları önemli bir referans noktası olarak kabul edilmeli. Adayların bu süreçte güncellenen YÖK Atlas verilerini ayrıntılı biçimde incelemesi tavsiye ediliyor. Tercihler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla, T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılabilecek.

TERCİH TABLOLARININ DOĞRU YORUMLANMASI

Adaylar, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini dikkate alarak hangi tercih tablolarından yararlanabileceklerini belirlemelidir. Yalnızca tercih yapılabilecek tablolarda yer alan programlar tercih edilebilir. Bu programların kodları, adları ve bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul isimleri tercih sırasına göre yazılmalıdır.

YKS'DE TERCİH HAKKI SAYISI KAÇTIR?

YKS tercihlerinde adaylara en fazla 24 tercih hakkı veriliyor. Listenin başındaki tercihler, "puanım yetmez" kaygısına kapılmadan, tamamen ilgiye göre yapılmalı. Kazanıldığında kayıt olunmak istenmeyen programlara tercih listesinde kesinlikle yer verilmemeli. Tercih sıralamasının kişisel istek sırasına göre düzenlenmiş olması büyük önem taşıyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YKS tercih robotu, özellikle bölüm tercihlerinde önemli rol oynayacak. Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinde sınava giren adaylar, aldıkları sonuçlara göre kılavuzda yer alan bölümler arasından seçim yapabilecek. YÖK tarafından hazırlanan tercih robotu, ÖSYS kapsamında öğrenci alan lisans programlarına ait kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puan ve başarı sırası gibi bilgilere erişimi kolaylaştırıyor.

FİLTRELEME ARAÇLARI VE ARAMA SEÇENEKLERİ

Son 4 yılın başarı sıralamaları, puan türü değişen programların önceki puan türlerine göre başarı sıraları gibi bilgiler görüntülenebiliyor. Şehre, üniversite türüne, burs oranına ve öğretim türüne göre filtreleme seçenekleri de mevcut. Kullanıcılar "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra verileri kolaylıkla inceleyebiliyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU EKRANI NASIL KULLANILIR?

YKS tercih robotunu kullanmak için önce verilen linke tıklamak gerekiyor. Açılan ekrandan detaylı veya hızlı tercih robotu ekranları seçilerek bilgiye erişim sağlanabiliyor. Detaylı tercih ekranında başarı sıralaması ve üniversite bilgileri girilerek filtreleme yapılabiliyor. Hızlı tercih ekranı ise doğrudan tabloya ulaşım imkanı sunuyor. "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite adı yazıldığında o kuruma ait lisans programları listeleniyor. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyulan bölüm adı girildiğinde, bu programa sahip üniversiteler görüntülenebiliyor.

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