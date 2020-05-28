YÖK, Atatürk Üniversitesi ile Putra Malezya Üniversitesinin "Ortak Diploma Protokolleri"ni onayladı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi ile Putra Malezya Üniversitesi arasında çeşitli alanlarda imzalanan "Mevcut Programlar Arası Ortak Doktora Programı Protokolleri"ni onayladı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi ile Putra Malezya Üniversitesi arasında çeşitli alanlarda imzalanan "Mevcut Programlar Arası Ortak Doktora Programı Protokolleri"ni onayladı.

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklama, Putra Malezya Üniversitesine 2017'deki ziyaretiyle iki üniversite arasında stratejik ortaklık çalışmaları başlatan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın, girişimlerini çeşitli alanlarda da devam ettirdiği belirtildi.

Atatürk Üniversitesi ve Putra Malezya Üniversitesi ortak diploma programlarının açılması için anlaşma protokolünün hazırlandığı ziyaretin ardından yaklaşık 2 yıllık yoğun çalışmalarla hazırlanan ortak diploma programlarının, Putra Malezya Üniversitesi Rektörü Prof. Datin Paduka ile Dr. Aini Ideris'in 2019'da Atatürk Üniversitesini ziyareti sırasında imzalandığı anımsatılan açıklamada, söz konusu protokolün YÖK tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiği ifade edildi.

60 ülkede 300'den fazla üniversite ile işbirliği

Açıklamada ifadelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, iki üniversite arasında başlatılan ortak diploma programlarının her iki üniversite ile ülkeye akademik ve kültürel açıdan önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Putra Malezya Üniversitesi ile kardeş üniversite olduklarını, iki üniversite arasında geçmişten gelen kardeşlik bağlarının özellikle her geçen gün güçlendiğini dile getiren Çomaklı, uluslararasılaşma stratejileri doğrultusunda dünya ölçeğinde saygın, yeni nesil üniversite olmayı hedeflediklerini, yaklaşık 60 ülkede 300'den fazla üniversite ile iş birliği, ortak projeler yürütüldüğünü, dünyanın saygın üniversiteleri ve benzeri stratejik ortaklık çalışmalarının çok daha etkin şekilde devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA