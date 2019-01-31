Yok Aslında Birbirimizden Farkımız, Biz Erdoğan Kardeşleriz

Bolu ilinin gözde mağazalarından olan ve neredeyse asırlık tecrübesiyle hizmet veren Erdoğan Kardeşler Mobilya, hizmetini aksatmadan devam ettiriyor ve digital çağa ayak uydurmak için çalışmalarına devam ediyor.

80 YILLIK GELENEK SÜRÜYOR

Bolu merkezde yer alan Erdoğan Kardeşler Mobilya'nın firma ortağı Rıdvan Erdoğan, "Biz yaklaşık 80 yıllık bir firmayız. 3 nesildir sektörde varız ve 2 nesil bir arada bu işi yürütüyoruz.Ürün yelpazemizde konfeksiyon,ev ve otel tekstili, mobilya, beyaz eşya ve imalat halımız var kendi markamızla hizmet veriyoruz bunun yanında deri sektöründe de hizmet veriyoruz. İnşaat sektörü de bizim hizmet verdiğimiz alanlardan bir tanesi. iki mağazamız var. Gerede de olan 80 yıllık yerimiz. Bolu merkezdeki yerimiz de 4 yıldır halkımıza hizmet veriyor. Şuan 2 nesil hizmete devam ediyoruz. Biz kalite tesadüf değildir anlayışıyla hareket ediyoruz. Tecrübemizi kalitemize bire bir aktarıyoruz. " dedi.

"KALİFİYE ELEMAN SIKINTISI YAŞIYORUZ"

Her sektörün sıkıntısının kalifiye eleman olduğunun altını çizen Rıdvan Erdoğan, "Bizim sektörlerde çalışacak kalifiye elaman ihtiyacımız var. Bu noktada ciddi bir eğitime ihtiyaç var. sadece üniversitelerin değil meslek okullarının iyi eleman yetiştirmesi gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

DİGİTAL ÇAĞA AYAK UYDURACAĞIZ

Ailenizin mağazası anlayışıyla hizmet vermeye çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, "Gelenek-görenek anlayışı temel felsefemiz. Bizi rakiplerimizden ayıran özelliğimiz bu. Aileler kurulurken bize gelir bu bizi onurlandırır. Digital sisteme de entegre olmaya çalışıyoruz. Bunun alt yapısını kurmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Günün gereken koşullarında biz hizmet etmeye devam edeceğiz hedefimiz her zaman kaliteli şekilde geleceğe yol almak. Bizim bugünlere gelmemizi sağlayan tüm müşterilerimize teşekkür ederim." diye konuştu.