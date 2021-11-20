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'Yok artık' dedirten hırsızlık kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
'Yok artık' dedirten hırsızlık kamerada

Bursa'da iki ayrı güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntüleri bu kadarına da pes dedirtti.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da iki ayrı güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntüleri bu kadarına da pes dedirtti. Markete ekmek almaya giren küçük kız dışarıya çıktığında bisikletini bulamayınca şaşkına döndü. Bir diğer olayda ise motorunu çaldıran vatandaş güvenlik kameralarını izleyince isyan etti.

Edinilen bilgiye göre, ilk olay merkez Osmangazi ilçesinde yaşandı. Bisikleti ile ekmek almaya gelen kız çocuğu bisikletini marketin önüne bıraktı. Elini kolunu sallayarak gelen bir şahıs bisiklete bindiği esnada kız çocuğu ile karşılaştı. Şüpheli şahıs oralı bile olmadan bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Kız çocuğu ise bisikletinin gidişini izledi. Hemen markete girerek market sahibinden yardım istedi. Bisikleti çalan şahıs ise o sırada gözden kayboldu. Bir diğer olayda ise hırsızlık şüphelisi şahıs, park halinde bulunan motoru doğru etrafta bulunan vatandaşlara hiç aldırış etmeden çalıştırarak çaldı. Sahibi geldiğinde motoru bıraktığı yerde bulamayınca şoke oldu. Polis ekipleri her iki hırsızlık olayı ile ilgili araştırma başlattı. - BURSA

'Yok artık' dedirten hırsızlık kamerada

'Yok artık' dedirten hırsızlık kamerada

'Yok artık' dedirten hırsızlık kamerada

'Yok artık' dedirten hırsızlık kamerada

'Yok artık' dedirten hırsızlık kamerada

'Yok artık' dedirten hırsızlık kamerada

'Yok artık' dedirten hırsızlık kamerada

'Yok artık' dedirten hırsızlık kamerada

'Yok artık' dedirten hırsızlık kamerada

'Yok artık' dedirten hırsızlık kamerada

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